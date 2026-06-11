Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Fenerbahçe'de görev değişimi..

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan başkanlık seçiminde gülen taraf, Aziz Yıldırım oldu.

Yıldırım, olağanüstü seçimli genel kurulda kullanılan 27 bin 172 geçerli oyun 17 bin 245'ini alarak rakibi Hakan Safi'yi geride bıraktı.

8 YIL SONRA FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNDÜ

Böylelikle Yıldırım, 8 yıl sonra sarı-lacivertlilerin başkanlık koltuğuna bir kez daha oturdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Yıldırım'ı tebrik etti.

Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı