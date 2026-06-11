Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Aziz Yıldırım'ı arayarak tebriklerini iletti.
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Fenerbahçe'de görev değişimi..
Geçtiğimiz hafta sonu yapılan başkanlık seçiminde gülen taraf, Aziz Yıldırım oldu.
Yıldırım, olağanüstü seçimli genel kurulda kullanılan 27 bin 172 geçerli oyun 17 bin 245'ini alarak rakibi Hakan Safi'yi geride bıraktı.
8 YIL SONRA FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNDÜ
Böylelikle Yıldırım, 8 yıl sonra sarı-lacivertlilerin başkanlık koltuğuna bir kez daha oturdu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Yıldırım'ı tebrik etti.
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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)