Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi öncesi iki önemli görüşme

Türkiye, 22 yılın ardından ilk kez NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak...

Başkent Ankara'da gerçekleşecek olan zirvede, 32 devlet ve hükümet lideri bir araya gelecek.

NATO içerisindeki küresel gücünü daha görünür kılıcak olan bu zirve, Türkiye için kritik bir öneme sahip.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi mesaisini Ankara'da sürdürüyor.

BEŞTEPE'DE 2 KRİTİK GÖRÜŞME

Erdoğan, yarın başlayacak 36'ncı NATO Zirvesi öncesinde Beştepe'de önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı, saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek.

Erdoğan, Rutte ile görüşmesi öncesinde Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile de bir araya gelecek.