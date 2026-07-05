Cunda Adası'nda yangın: 1 dönüm orman yandı
Cunda Adası'nda orman yangını çıktı. 1 dönüm orman alanının zarar gördüğü yangın, 1,5 saatin sonunda kontrol altına alındı.
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası’nın Ortunç mevkisindeki çam ağaçları ile kaplı ormanda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı 3 araç ve 8 kişilik ekip sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler, 1,5 saat sonunda kontrol altına alındı.
1 DÖNÜM ORMAN YANDI
Soğutma çalışmaları sürerken; yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)