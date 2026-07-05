Antalya'da yüksek nem ve sıcaklıkla beraber sahiller doldu

Yüksek sıcaklıklar Türkiye'yi ele geçirdi.

Temmuz ayına girilmesi ile beraber birçok ilde sıcaklıklar daha da yükseldi.

Bu illerden bir tanesi de en önemli turizm noktalarından biri olan Antalya oldu.

NEM ORANI YÜZDE 70

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 70'e ulaştı.

Varyant bölgesinden sahili izleyenler, nemden dolayı Beydağları'nı görmekte güçlük çekti.

SAHİLLERİ DOLDURDULAR

Bunaltıcı havadan korunmak isteyen tatilciler ile kent sakinleri, serinlemek için Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

Bazıları denize girerek serinlerken, bazıları da kürek sörfü ve yelkenli gibi su sporları yaparak vakit geçirdi.

GÜNEŞLENEN DE VAR YÜZEN DE

Kimi tatilciler güneşlenmeyi tercih ederken, kimileri bölgedeki kayalıklardan denize atladı.