Jose Mourinho'nun dokunulmaz ismi Arda Güler

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun takımı hangi futbolcuların etrafında şekillendireceği netleşiyor.

İspanyol basını, Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Portekizli Jose Mourinho için 4 futbolcunun dokunulmaz olduğunu ifade etti.

4 FUTBOLCU DOKUNULMAZ

El Nacional'de yer alan habere göre; Jose Mourinho için Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Arda Güler ve Thibaut Courtois takımın dokunulmaz 4 ismi olarak görülüyor.

Mourinho, yeni projesini bu dört oyuncunun etrafında inşa etmek isterken, hem performansları hem de takım üzerindeki etkileri nedeniyle onları kadronun omurgası olarak değerlendiriyor.

Bu 4 futbolcu için alınan karar kadrodaki diğer isimlere cazip bir teklif gelirse satılabilecekleri anlamına geliyor.

Mourinho'nun herkesi satmayı planlamadığı ancak yalnızca isimleri ya da geçmiş başarıları nedeniyle hiçbir oyuncuyu takımda tutmak istemediği belirtildi.

Bu karar, Real Madrid'de bu 4 isim dışında kalan dünya yıldızlarının şok ayrılıklar yaşayabileceği anlamına geliyor.

"EN BÜYÜK YATIRIMLARDAN"

Mourinho'nun Arda Güler'e bakış açısıyla ilgili ise şu ifadeler kullanıldı:

“Arda Güler hem kulübün hem de Mourinho'nun geleceğe yönelik en büyük yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor. Portekizli teknik adam, genç yıldızın çizgiler arasındaki yaratıcılığı, etkili şutları ve maçların kaderini değiştirebilecek yeteneği sayesinde takımda merkezi bir rol üstlenmesi gerektiğine inanıyor.”

PİYASA DEĞERİ 90 MİLYON EURO

Real Madrid'de geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan milli futbolcu, 6 gol attı ve 14 asist yaptı.

90 milyon euro piyasa değeri bulunan 21 yaşındaki oyuncunun, Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.