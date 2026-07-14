Daha 17’de Deniz’e mendil veren çocuk bakın kim çıktı: Babası da aynı dizideymiş

Pazar akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Daha 17, bir kez daha reytingleri altüst etti.

Dizinin 12 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan 7. bölümün bir sahnesinde mendil satan küçük bir çocuk yer aldı.

İlk bakışta pek dikkat çekmeyen bu küçük oyuncunun aslında çok tanıdık bir ismin oğlu olduğu iddia edildi.

İzleyicilerin gözünden kaçmadı

Dizide "Serhat" karakterini başarıyla canlandıran başarılı oyuncu Çağdaş Onur Öztürk ile sahnede görünen çocuğun benzerliği, izleyicilerin gözünden kaçmadı. Sosyal medya platformlarında hızla paylaşılan görüntülerin ardından, Çağdaş Onur Öztürk’ün oğlu olduğu öne sürüldü.

Ancak şu ana kadar küçük oyuncunun kimliği veya Çağdaş Onur Öztürk ile olan bağı hakkında yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Yine de izleyiciler, bu küçük detayın dizinin en tatlı sürprizlerinden biri olduğunu belirtmeden geçmiyor.