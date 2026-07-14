Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Leonard Trossard transferini resmen açıkladı

Transfer döneminin hareketli ekibi Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ve siyah-beyazlılar, Leonard Trossard transferinde mutlu sona ulaştı...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, takımın Slovakya'da gerçekleştirdiği sezon öncesi kampında basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenledi.

TROSSARD'I RESMEN DUYURDU!

Adalı, uzun süredir gündemde olan Leandro Trossard transferini resmen açıkladı.

Başkan Adalı, Trossard'ın geride kalan sezona göre daha düşük maaşla transfer edileceğini söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Geçen sene Trossard'a 25 milyon euro teklif ettim. 8 milyon euro maaş teklif ettim ama olmadı, bırakmadılar. Bu kez daha az maaşa alıyoruz." dedi.

"SON KONTRATI OLMAYACAK"

Serdal Adalı'nın konuyla ilgili diğer ifadeleri şöyle:

“31 yaşındaki Trossard için bile Arsenal sonraki satıştan pay isteği koymak istiyor. Böyle bir oyuncuyu kadroya katmak istiyoruz. Trossard'ın da son kontratı olmayacak. Onu söyleyeyim. Dikilitaş olduğu için şu anda Trossard konuşuluyor. Doğru değil ama Salah dedikoduları ortaya atılıyor. Bu hep kaynak oluşturduğumuz için.”