Volkswagen'de mali kriz: İşte üretimi sonlanacak modeller

Fabrika kapatma ve toplu işten çıkarma süreçleriyle sarsılan Volkswagen Grubu, 2030 yılına kadar ürün gamını yüzde 50 oranında daraltma kararı aldı.

Bild gazetesinin şirket içi kaynaklara dayandırdığı habere göre, otomotiv devinin yönetim katı, üretimden kaldırılacak modeller üzerinde büyük oranda uzlaşma sağladı.

VOLKSWAGEN VE PORSCHE CEPHESİNDE RADİKAL KARARLAR

Volkswagen markası altında 40 yıllık geçmişi olan Jetta ve Taos modellerinin piyasadan tamamen çekilmesi bekleniyor.

Ciddi mali sıkıntılar yaşayan Porsche kanadında ise elektrikli Taycan modelinin mevcut nesil döngüsünün ardından ikinci nesle kavuşmadan sonlandırılacağı belirtiliyor.

Ayrıca Cayenne Coupe modeline beklenenden erken veda edilirken, 718 Boxster ve Cayman modellerinin bütçe yetersizliği nedeniyle içten yanmalı motor seçeneğinden vazgeçilerek sadece elektrikli satılacağı aktarılıyor.

AUDI VE SKODA MODELLERİ DE NASİBİNİ ALACAK

Audi cephesinde Q5 Sportback ve Q6 E-Tron Sportback modellerinin yaşam döngüleri bittiğinde satıştan kaldırılması planlanıyor.

Buna karşın marka, bu yıl içinde Q9 ve A2 modellerini, 2027'de ise Concept C'nin üretim versiyonunu piyasaya sunarak gamını genişletecek.

Skoda tarafında ise sevilen hatchback model Fabia'nın emekliye ayrılması planlanıyor. AB emisyon düzenlemeleri nedeniyle karlılığı düşen bu modelin gidişinin, kardeş modeller Volkswagen Polo ve Seat Ibiza'nın da sonunu getirebileceği tahmin ediliyor.

CUPRA GİDİCİ, LÜKS MARKALAR GÜVENDE

Cupra markasının büyük uğraşlarla satışa sunduğu Raval modeli, kar edilemediği gerekçesiyle ikinci neslini göremeden üretimden kaldırılacak.

Öte yandan lüks segmentte yer alan Lamborghini ve Bentley modellerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağı bildirildi.