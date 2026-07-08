Danilo Şef'ten kötü haber: Kaza yaptı!
MasterChef jüri üyesi Danilo Zanna, daha yeni teslim aldığı lüks aracıyla kaza yaptı. Zanna'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, talihsiz bir kaza geçirdi.
İstanbul Göktürk’te trafik kazası yaşayan Zanna, kazayı yara almadan atlattı.
Seyir halindeyken arkadan gelen bir iş makinesinin çarpması sonucu, Zanna’nın henüz bir hafta önce teslim aldığı lüks cipi hasar gördü.
Olayın ardından şefin aracındaki hasarı kaydettiği anlar sosyal medyada düştü.
Kazada şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olay sadece maddi hasarla atlatıldı.
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