93 kilo vermişti! Oyuncu Pelin Öztekin'den yeni pozlar

Başarılı oyunculuğuyla tanınan Pelin Öztekin, bir dönem 156 kiloya kadar da ulaşmıştı. Kiloları yüzünden sürekli eleştirilen ünlü isim, radikal bir karar alarak büyük bir değişim yaşamıştı.

Ünlü oyuncu, tam 93 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüşmüştü.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Öztekin, son paylaşımıyla bir kez gündem oldu.

ÖRGÜ ELBİSE GİYDİ

Tatile çıkan ünlü oyuncu, deniz kenarında çekilen örgü detaylı beyaz elbisesiyle verdiği pozları yayınladı. Zarafetini gözler önüne seren ünlü oyuncu, fit görünümü ve şıklığıyla hayranlarından yoğun ilgi gördü.