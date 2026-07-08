IMF, 2026 büyüme beklentisini güncelledi

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm raporuna yönelik güncelleme yayımladı.

Kurum raporunda, dünya ekonomisinin mevcut durumunu zıt yönlere iten iki büyük gücün şekillendirdiğini bildirdi.

Raporda, bu iki gücün ülkeler üzerinde asimetrik etkiler yarattığına dikkat çekilirken, küresel ekonominin bir bütün olarak savaşın yarattığı şoku korkulandan daha iyi atlattığı vurgulandı.

2026 KÜRESEL BÜYÜME BEKLENTİSİ: YÜZDE 3

IMF, nisan ayındaki yüzde 3,1'lik tahminini hafifçe aşağı çekerek 2026 yılı için küresel büyüme beklentisini yüzde 3 olarak belirledi.

Bu oran, geçtiğimiz iki yıl boyunca kaydedilen yüzde 3,5'lik ortalamanın altında bir performansa işaret ediyor.

Ekonomik görünüme yönelik risklerin, haziran ayında ABD ile İran arasında varılan geçici barış anlaşması sayesinde üç ay öncesine kıyasla daha dengeli bir yapıya kavuştuğu belirtildi.

"RİSKLER AŞAĞI YÖNLÜ"

Buna rağmen risklerin hâlâ aşağı yönlü olduğunu hatırlatan IMF; Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanması, ticaretteki parçalanmanın derinleşmesi ve yapay zekâ odaklı beklentilerin boşa çıkması gibi ihtimalleri bu duruma gerekçe gösterdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM

Nitekim salı günü ticari gemilere düzenlenen saldırıların ardından ABD'nin gerçekleştirdiği yeni hava harekatıyla birlikte Hürmüz Boğazı çevresinde gerilim yeniden tırmandı. ABD Başkanı Donald Trump, kendi açısınından geçici ateşkesin sona erdiğini ilan etse de müzakerecilerin görüşmelere devam etmesini engellemeyeceğini ekledi.

2027 KÜRESEL BÜYÜME BEKLENTİSİ: YÜZDE 4,7

IMF ise kalıcı barış anlaşmalarının küresel ticaret rotalarını ve tedarik zincirlerini hızla eski haline getirebileceğini ve 2027 büyüme beklentisini yüzde 3,2'den yüzde 3,4'e yükselttiğini açıkladı. Ancak enerji ve gıda maliyetleri nedeniyle bu yıla ilişkin küresel tüketici fiyatları artış tahmini de yüzde 4,4'ten yüzde 4,7'ye çıkarıldı.

YAPAY ZEKA VURGUSU

Rapora göre büyüme tahminlerinde en belirgin aşağı yönlü revizyonlar, krizin merkezindeki Orta Doğu bölgesinde gerçekleşti. Suudi Arabistan'ın 2026 yılı büyüme tahmini, nisan ayındaki yüzde 3,1 seviyesinden 1,4 puanlık sert bir kesintiyle yüzde 1,7'ye düşürüldü; ABD için öngörülen büyüme oranı ise yüzde 2,3'te sabit bırakıldı. IMF'nin "olumlu sürpriz" olarak nitelendirdiği ekonomik büyümenin büyük bir kısmı ise savaşa bağlı enerji ve ticaret kesintilerine doğrudan maruz kalmalarına rağmen, yapay zekâ tedarik zincirine entegre olmuş birkaç Asya ekonomisinde yoğunlaştı.

"GÜNEY KORE TAHMİNLERİ 4 KATI BÜYÜDÜ"

Bu ekonomilerin başında gelen Güney Kore, Orta Doğu'dan ithal edilen enerjiye olan aşırı bağımlılığına rağmen, yapay zekâ donanımı ihracatı sayesinde ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 7,5 büyüyerek nisan ayında öngörülen yüzde 1,8'lik tahminin dört katından fazla bir performans sergiledi.

Yapay zekâ ekipmanlarına yönelik patlama yapan küresel talepten yararlanan Tayvan, Malezya ve Tayland da beklentileri aşmayı başardı.

TAYLAND'IN BÜYÜMÜ TAHMİNİ

Acil mali önlemlerin yanı sıra teknoloji odaklı güçlü ihracat ve yatırımların etkisiyle Tayland'ın bu yılki büyüme tahmini yüzde 1,5'ten yüzde 1,9'u yükseltilirken, Malezya'nın da veri merkezi yatırımlarındaki büyük artıştan ciddi şekilde fayda sağlayacağı rapora yansıdı.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜME BEKLENTİSİ

IMF, 2026 küresel büyüme beklentisini yüzde 3, 2027 küresel büyüme beklentisi ise yüzde 4,7 olarak açıkladı. IMF, Türkiye için 2026 büyüme beklentisini yüzde 3,4'ten yüzde 2,9'a çekerken 2027 büyüme beklentisi ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya çıkardı.

Kurum, IMF nisan ayındaki tahminlerinde Türk ekonomisinin 2026'da yüzde 3,4 ve 2027'de yüzde 3,5 büyümesini öngörmüştü.