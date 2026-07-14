Danla Bilic'ten kötü haber! Hastaneye kaldırıldı iddiası

Son dönemde hem estetikleri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü fenomen Danla Bilic, uzun zamandır sağlık problemleri yaşıyor.

Yıllar önce 'Aquafilling' ameliyatı olan Bilic, en pişman olduğu operasyonun bu olduğunu söylemişti. Ünlü isim, yaşadığı komplikasyonlar yüzünden defalarca bıçak altına yatmıştı.

DURUMU AĞIRLAŞTI

Bu yüzden 6 kez operasyona giren Danla Bilic'in durumunun ağırlaştığı iddia edildi.

DOKTOR BEKLENİYOR

Bilic'in, sabah saatlerinde acil olarak hastaneye yatırıldığı, şehir dışından gelecek doktor tarafından yeniden ameliyata alınacağı ve sağlık durumunun bu kez daha ağır olduğu öne sürüldü.