Milan Skriniar: Ligde şampiyon olmak istiyoruz

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da yaptığı kampla devam eden Fenerbahçe’de takım kaptanı Milan Skriniar, açıklamalarda bulundu.

Milan Skriniar, yeni sezon öncesi çalışmaların çok iyi gittiğini belirtti.

Skriniar, “Şu ana kadar çok iyi gittiğini düşünüyorum. Yaklaşık 3 haftadır beraber çalışıyoruz. Yeni bir teknik direktörümüz, yeni bir teknik heyetimiz var, yeni yüzler var. Şu ana kadar çalışmalarımız çok iyi gidiyor. İki tane hazırlık maçı oynadık. Gün gün gelişiyoruz. Umuyorum ki bu sezon bizler için başarılı bir sezon olacak.” ifadelerini kullandı.

"KENDİSİ HARİKA BİR TEKNİK DİREKTÖR"

Teknik direktör İsmail Kartal’dan övgü dolu sözlerle bahseden Skriniar, “Öncelikle onunla çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Kendisi harika bir teknik direktör. Birkaç yıl önce yine buradaydı ve Fenerbahçe ile sezonu 99 puanla tamamladı. Gerçekten harika bir teknik direktör. Şu ana kadar da iyi gidiyor. Biz onun felsefesini seviyoruz. Tabii ki bazı şeyler bizim için yeni olduğundan bunlara alışmamız gerekiyor. Bu kampların amacı da bu oluyor.” diye konuştu.

"HER ZAMAN TAKIM ARKADAŞLARIMA YARDIM ETMEYE ÇALIŞAN BİRİSİYİM"

Takım kaptanı olarak herkese yardım etmeye çalıştığını aktaran 31 yaşındaki futbolcu, “Açıkçası benim için kolumda kaptanlık pazubandının olup olmamasının bir önemi yok. Çünkü ben her zaman takım arkadaşlarıma yardım etmeye çalışan biriyim. Takımdaki herkese yardım etmeye çalışıyorum. Zaman zaman bazı şeyleri dile getirmek gerekiyor. Bazı oyunculara bir şeyler açıklamak gerektiğinde her zaman takım arkadaşlarıma yardım etmeye çalışıyorum. Genel olarak böyle birisiyim. Benim mantalitem bu. Benim için yeni bir durum değil bu.” sözlerini sarf etti.

"HENÜZ BAŞKANIMIZLA BİREBİR KONUŞMA ZEVKİNE ERİŞMEDİM"

Milan Skriniar, başkan Aziz Yıldırım ile henüz görüşme fırsatının olmadığını söyledi. Skriniar, “Henüz kendisiyle birebir konuşma fırsatım olmadı. İstanbul’a döndüğümüzde ilk resmi maçımızdan önce muhakkak gelip kendisi bizlerle konuşacaktır. Kamp boyunca bizlere eşlik eden yöneticilerimiz var. Tabii ki onlarla sık sık diyaloglarımız oluyor. Henüz başkanımızla birebir konuşma zevkine erişmedim.” ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE OLMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına kalmak istediklerini vurgulayan Milan Skriniar, “Tabii ki hedeflerimizden, bu sezon gerçekleştirmek istediğimiz şeylerden bir tanesi bu. Fenerbahçe gibi bir kulüpte oynuyorsanız her zaman baskı olacaktır. Çünkü dünyanın her tarafından bir sürü insanı temsil ediyorsunuz. Bu baskının normal olduğunu düşünüyorum. Bütün oyuncuların da bu baskıyla baş edebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hedefimiz bu. Şampiyonlar Ligi’nde olmak istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.” dedi.

"BU SEZONUN BİZİM SEZONUMUZ OLACAĞINI UMUYORUM"

Ligde ve tüm kulvarlarda kupaya uzanma hedefinde olduklarını belirten Slovak stoper, “Bunu gerçekleştirebileceğimize inanıyorum. Zaten bunu gerçekleştirmek için her gün hep beraber sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Son maçın son düdüğüne kadar elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bu sezonun bizim sezonumuz olacağını umuyorum. Ligde şampiyon olmak istiyoruz ama aynı zamanda içinde yer aldığımız bütün kulvarlarda kupaya uzanmak istiyoruz. Sonuçta Fenerbahçe’de oynamak bu demek. Bütün oyuncuların, kulüp bünyesindeki herkesin bunu anlaması gerekiyor.” sözlerini kullandı.

"FENERBAHÇE’Yİ BİRİNCİ SIRAYA KOYARIM"

Oynadığı takımların taraftarları arasında Fenerbahçe taraftarlarını birinci sıraya koyan Milan Skriniar, “Daha önce Inter, Sampdoria ve Paris Saint Germain’de oynadım. Hepsinin harika taraftarları var. Stattaki atmosfer ve şehrin futbolu nasıl yaşadığına baktığım zaman Fenerbahçe’yi şu ana kadar birinci sıraya koyarım.” değerlendirmesinde bulundu.

"İSTANBUL’DAKİ HAYAT ÇOK GÜZEL"

İstanbul’u çok sevdiğini ve boş zamanlarında ailesiyle vakit geçirdiğini dile getiren Skriniar, “Açıkçası şehri çok seviyorum. İstanbul’da hayat çok güzel. Hem ailem hem ben İstanbul’u çok seviyoruz. Burada çok iyi hissediyoruz. Boş zamanlarımda ailemle vakit geçirmeyi seviyorum. Üç günde bir maç yaptığımız zaman çok fazla vaktimiz olmuyor. Vaktimi daha çok ailemle evde geçirmeyi seviyorum.” ifadelerini kullandı.