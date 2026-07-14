Yüzen adalar geliştirildi: Suyu temizleyip canlılara yuva oluyor

Nepal’de bir bilim insanı, göllerin kirlenmesine karşı oldukça yaratıcı bir yöntem geliştirdi.

Artan atıklar ve kirlilikle boğuşan göl ekosistemini kurtarmak için kolları sıvayan uzmanlar, göl yüzeyinde yüzen adalar oluşturmaya başladı.

Temelde bambu, strafor ve hindistan cevizi lifi gibi malzemeler kullanılarak hazırlanan bu yüzen platformlar, gölün üzerine bırakılıyor.

Üzerine dikilen su bitkileri ise adanın asıl kahramanları. Bu bitkilerin suyun içine uzanan kökleri, göldeki fazla besinleri ve kirletici maddeleri tıpkı bir sünger gibi emerek suyu doğal yollarla temizliyor.

Sadece temizlemiyor, hayat veriyor

Bu projenin en dikkat çekici yanı, çevreye hiçbir zarar vermemesi.

Tamamen düşük maliyetli ve doğal malzemelerden üretilen bu yapılar, suyun oksijen seviyesini artırarak balıkların ve diğer su canlılarının nefes almasını sağlıyor.

Ayrıca zamanla üzerinde oluşan bitki örtüsü, kuşlar ve küçük canlılar için güvenli birer sığınak haline geliyor.

Düşük maliyetli, yüksek etkili çözüm

Hem kurulumu kolay hem de maliyeti çok düşük olan bu yöntem, Nepal’in farklı noktalarındaki göllerde başarıyla uygulanmaya başlandı bile.

Doğayla savaşmak yerine, onu kendi kendini temizlemeye teşvik eden bu proje, gelecekte kirlenen su kaynakları için umut ışığı oluyor.