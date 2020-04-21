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Deepfake nedir

Deepfake, herhangi bir videoda yer alan kişinin, yapay zeka yardımıyla anlık olarak başka bir kişinin görüntüsünü almasını sağlayan yapay zeka yazılımlarıdır.

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Deepfake nedir

Deepfake, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türüdür.

Sıklıkla, otomatik kodlayıcılar ve üretken çekişmeli ağlar (GAN'lar) olarak bilinen makine öğrenme tekniklerini kullanarak, mevcut medyanın kaynak medya üzerinde birleştirilmesi ve üst üste konması ile üretilirler.

Deepfakes, "deep learning" (derin öğrenme) ve "fake" (sahte) kelimelerden türetilmiş bir birleşik kelimedir.

Deepfake yöntemine örnek için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.

Yüzünüzü istediğiniz ünlüye dönüştüren DeepFake aracı -  VİDEO

Deepfake; ünlülerin pornografik videolarında, sahte haberlerde, aldatmacalarda ve finansal sahtekarlıklarda kullanıldığı için oldukça ilgi görse de bu tür içeriklerin kullanılması ciddi endişeleri de beraberinde getiriyor.

Instagram: @eshteknoloji

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