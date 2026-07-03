Deniz Göktaş'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Türkiye, günlerce bu gösteriyi konuştu...

Deniz Göktaş isimli komedyen, Harbiye'de yaptığı ve YouTube'da yayınlanan 'Ölü Deniz' gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle büyük bir tepki topladı.

Göktaş, "komedi" adı altında Kur’an-ı Kerim ile dalga geçen ifadeler kullandı.

Toplumu rahatsız eden bu ifadeler üzerine yetkililer harekete geçti.

Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Göktaş, dün yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Göktaş'ın savcılıktaki ifadesi devam ederken, emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı.

Kur'an-ı Kerim'e ilişkin ifadelerinde bir kesimi kırmak gibi bir amacının bulunmadığını söyleyen Göktaş, üzerine atılı olan suçlamaları reddetti.

"GÖSTERİDEKİ METİN BENİM TARAFIMDAN HAZIRLANMIŞTIR"

Deniz Göktaş'ın, emniyetteki ifadesi şöyle:

“Burada yapılan paylaşımlar benim tarafımdan yapılan paylaşımlardır. Soruşturmaya konu olan video paylaşımında yer alan kişi benim, bu benim 1 Haziran 2026 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda yapmış olduğum stand-up gösterisine ait bir video paylaşımıdır.



Şahsım tarafından bahse konu YouTube kanalına yüklenerek paylaşımı yapılmıştır. Bu stand-up gösterisindeki konuşmaların metni daha öncesinde benim tarafımdan hazırlanmış bir metne aittir.”

"HER TÜRLÜ GÖRÜŞ VE FİGÜR HAKKINDA KONUŞMALARIM VARDIR"

“Tarafıma yöneltilen ‘Halkın Belirli Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama’ kastım kesinlikle yoktur, bu gösteri benim yaklaşık 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapmış olduğum bir gösteriye aittir.



100 bin üzerinde seyirci bu gösterimi izlemiştir ve hiçbirisinden bu kısma dair incindiklerine dair bir şikayet gelmemiştir. Gösterim boyunca birçok konuda konuşuyorum sadece dindarlar değil her türlü politik görüş yada popüler figür hakkında konuşmalarım vardır.”

"BURADA KÖTÜ BİR ŞEY DEMİYORUM, FAVORİ KİTABIM DİYORUM"

“Burada da kötü bir şey demiyorum. Favori kitabım diyorum. ‘Çeviride sorun var’ cümlemi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylüyorum. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur, böyle bir yorumu günlük hayatta bir seyirciden duysam üzülürdüm””

"SOSYOLOJİK OLAYLARDA YAPTIĞIM GİBİ MİZAHİ BİR YAKLAŞIMDIR"

“Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını aşağılamak gibi bir niyetim yok. Diktatör kelimesi siyasi bir nitelemedir ve sık sık kamuoyuna açık bir şekilde tartışılan konudur.



Demokrat otokrat gibi bir kelimedir sadece, gösteri boyunca bu tarz popüler figürler ideolojiler Türkiye'ye dair sosyolojik olaylara yaptığım gibi mizahi bir yaklaşımdır, başkaca bir amacım yoktur. Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum”

Deniz Göktaş gözaltına alındı