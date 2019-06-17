Denize girmeleri engellenen Suriyeliler tepki gösterdi

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye kaçan Suriyeliler, ülkenin dört bir yanında yaşamına devam ediyor. Suriyeliler son olarak Bursa Mudanya Belediyesi tarafından plajdan çıkarılmış, Antalya Gazipaşa Belediye Meclisi ise Suriyelilerin denize girmesini yasaklamak istemişti.

"KİMSEYİ RAHATSIZ ETMEK İSTEMİYORUZ"

Bu yaşananlar karşısında sessiz kalmayan Suriyeliler, dernekleri açıklama yaparak tepki gösterdi.

Konuyla ilgili Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'a konuşan Fatih Şam Yetimler Derneği Müdürü Mehdi Halil; "Bizlerin kimseye zarar verdiği yok. Evet Türkiye'ye bize kucak açtı. Biz de burada yaşıyoruz. Yaşarken de elbet gezeceğiz, denize gideceğiz. Ama bazı insanlar bundan rahatsız oluyor. Sıcak ve herkes gibi biz de denize girmek istiyoruz. Bizim amacımız kimseyi rahatsız etmek değil. Suriye'de güvenliğimiz tam anlamıyla sağlanıp, savaş bittiğinde gideceğiz." ifadelerini kullandı.