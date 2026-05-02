Denizli'de güvenlik önlemleri alınmadan yapılan bina yıkımı paniğe neden oldu
Merkezefendi ilçesinde hiçbir güvenlik önlemi alınmadan gerçekleştirilen bina yıkımı sırasında kopan moloz parçalarının çevreye saçılması sonucu vatandaşlar büyük bir tehlike atlatırken olay sonrası zabıta ekipleri cezai işlem uyguladı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tepki çeken olay...
Akkonak Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir binada yapılan yıkım çalışması, alınmayan güvenlik önlemleri nedeniyle tehlikeye davetiye çıkardı.
VATANDAŞLARIN CANI TEHLİKEYE ATILDI
Yıkım sırasında binadan kopan moloz parçaları çevreye saçılarak, özellikle binanın yanındaki kaldırımdan geçen vatandaşların can güvenliğini riske attı.
Çevrede bulunan vatandaşlar duruma tepki gösterirken, olay yetkililere bildirildi.
EKİPLERE CEZA UYGULANDI
İhbar üzerine bölgeye gelen Merkezefendi Belediyesi Zabıta ekipleri, gerekli güvenlik önlemleri alınmadan çalışma yapıldığını tespit etti.
Ekipler, kurallara aykırı şekilde yıkım gerçekleştiren kişilere ve bina sahibine cezai işlem uyguladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)