Denizli'deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

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Denizli'de saat 16.40 sularında Pamukkale ilçesi Karahayıt ve Pamukkale Mahalleri arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

215 PERSONEL ALEVLERLE MÜCADELE ETTİ

Edinilen bilgilere göre, dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerine yakın bir noktadan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevlere, Orman Bölge Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve çevre illerden gelen destek ekipleri karadan ve havadan müdahale etti.

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

215 personelin 1 uçak, 7 helikopter, 24 arasöz, 10 su ikmal aracı, 15 ilk müdahale aracı ve 5 iş makinesi ile 5 saatlik cansiperane müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı.

Havanın kararması nedeniyle havadan müdahale sonlanırken, ekiplerin karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.