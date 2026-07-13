Ahbap Derneği'nin İstanbul ofisinde arama yapıldı

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Türkiye, Haluk Levent ve Ahbab Derneği'yle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Ahbab Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından Bursa'da gözaltına alındı.

OFİSTE ARAMA YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde derneğin ofisinde arama yaptı.

HALUK LEVENT İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Öte yandan Haluk Levent, İstanbul'a getirilen Haluk Levent'in sorgu işlemleri sürüyor.

Haluk Levent yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı