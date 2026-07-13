Uzun zamandır yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'da tedavi gören Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek hayatını kaybetti.

ŞİRVAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Görev süresi boyunca ilçeye kazandırdığı hizmetler ve yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların takdirini kazanan Necat Cellek'in vefatı, sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu.

AK Parti'den belediye başkanı seçilen Cellek, Şirvan ilçesinde toprağa verilecek.

AK PARTİ SİİRT İL BAŞKANLIĞINDAN TAZİYE MESAJI

AK Parti Siirt İl Başkanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

“"Ömrünü Şirvanımıza ve milletimize hizmete adamış kıymetli Başkanımıza Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere sevenlerine, Şirvanlı hemşehrilerimize ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin."”