Devlet Bahçeli'nin MHP'nin başında 30. yılı için şarkı bestelendi: Otuz yılın şerefi

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

MHP, Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığa seçilmesinin 29'uncu yıldönümünü kutluyor.

Bahçeli'nin genel başkanlıkta 30'uncu yılına başlaması için MHP'nin sosyal medya hesabından "Otuz yılın şerefi" adlı bir şarkı paylaşıldı.

"OTUZ YILIN ŞEREFİ"

Devlet Bahçeli'nin MHP'nin genel başkanlığında 30'uncu yılına başlaması için bestelenen şarkının nakaratında şu sözler yer alıyor:

"Türk milletinin ümidi, kardeşliğin hamisi, cesaretin timsali, lider Devlet Bahçeli.

Otuz yılın şerefi, ülkülerin zaferi, birliktir hedefi, lider Devlet Bahçeli."

KLİP DE PAYLAŞILDI

3 dakika 37 saniyelik şarkının klibinde Bahçeli'nin genel başkanlıkta geçirdiği anlardan görüntüler yer aldı.

Videoda Bahçeli'nin hem genel başkanlığa yeni seçildiği zamanlardan hem de son dönemlerinden görüntüler kullanıldı.

ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN VEFATI ÜZERİNE GENEL BAŞKAN OLDU

Bahçeli, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in 4 Nisan 1997'de hayatını kaybetmesinin ardından gidilen kongre süreci sonunda 6 Temmuz 1997 tarihinde MHP'nin genel başkanlığına seçilmişti.

29 YILDIR ARALIKSIZ GÖREVDE

Bahçeli, genel başkanlığa seçildiği 6 Temmuz 1997 tarihinden itibaren kesintisiz olarak MHP'nin genel başkanlığını sürdürüyor.

EN DENEYİMLİ GENEL BAŞKAN

Aynı zamanda Türkiye'de mevcut siyasi parti genel başkanları arasında en uzun zamandır genel başkanlık yapan isim de Bahçeli.