Devlet Bahçeli ve Özgür Özel, Koç Holding'in töreninde sohbet etti

Ankara'da sürpriz buluşma...

Koç Holding'in 100. yılı nedeniyle ATO Congresium'da düzenlenen etkinliğe siyaset, iş dünyası ve bürokrasiden çok sayıda isim katıldı.

Bu isimlerden biri de MHP lideri Devlet Bahçeli oldu.

SİYASET DÜNYASI BULUŞTU

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Başkanvekili Celal Adan etkinlikte yer aldı.

Siyaset dünyasından birçok ismin katıldığı etkinlikte sürpriz bir görüntü ortaya çıktı.

BAHÇELİ İLE ÖZEL BİR ARAYA GELDİ

Daha önce telefonda görüşerek bayramlaşan Devlet Bahçeli ve Özgür Özel bir araya geldi.

Özel'in Bahçeli'nin yanına gitmesi ile iki ismin el sıkıştığı görüldü.

KISA BİR SOHBET

Ayrıca Bahçeli ve Özel burada kısa bir sohbet de gerçekleştirdi.

O anlar cep telefonu kamerası ile kayda alınırken sosyal medyada da gündem oldu.

ELEŞTİRİLERDE BULUNMUŞTU

CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'in yaptıklarını değerlendiren Bahçeli, "devlet adabından kopuk" olduğunu söylemişti.

Bahçeli, "Ergen devrimciliği ne CHP, ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışını barındırmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

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