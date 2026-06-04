Devlet Bahçeli: Özgür Özel’in yaptığı ergen devrimciliği

CHP'de mutlak butlan sonrası gerginlikler sürüyor.

CHP Genel Merkezi'nden çıkarılan Özgür Özel ve ekibi görevden de uzaklaştırıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve dönmesini tanımayan Özel, geçtiğimiz günlerde Anıtkabir'e yürüdü.

Burada da bazı olaylara karışan Özel ve ekibine ilişkin değerlendirme, MHP Lideri Devlet Bahçeli'den geldi.

Özel'in tavırlarına ilişkin "ergen devrimciliği" yorumunu yapan Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajda şöyle konuştu;

"AYRIŞTIRICI BİR DİLE SAHİP"

"Özgür Özel ayrıştırıcı dil ve üslubuyla, Türkiye’nin istikrar ve güven ortamına mugayir hareketleriyle ve saatlerce sufle aldığı odaklardan gelen istekleri sorgusuz uygulama iradesiyle ne Anıtkabir’in bekçisi, ne Atatürk’ün mirasçısı, ne de Türk gençliğinin lideri olma potansiyeline sahiptir.

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"ATATÜRK'ÜN MİRASÇISI OLAMAZ"

Bir dönem yönettiği CHP’de ortaya çıkan ve her biri ahlak ve etik sorunu olan meselelere karşı güçlü bir şekilde tavır almaktan imtina eden, partisine yönelik iddiaların üzerine gitmektense üstünü örtmeyi yeğleyen birisi Atatürk’ün mirasçısı ve Türk gençliğinin öncüsü olamaz.

"YAPTIĞI ERGEN DEVRİMCİLİĞİ"

Milletvekilliği, grup başkan vekilliği, grup başkanlığı ve genel başkanlık yapan Özgür Özel’in; devlet adabından, CHP’nin tarihî ve kurumsal kimliğinden kopuk; Türk siyasî hayatının hafızasını doğru okuyamayan ve Türk milletini politik ajandasındaki gündem maddeleri doğrultusunda provoke eden görünüşte “ergen devrimciliği” ne CHP, ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışını barındırmamaktadır.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ARINMA SİYASETİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR"

Özgür Özel’in nümayiş siyaseti aynı zamanda CHP teşkilatları arasında safları sıkı tutma gayretinin izdüşümüdür.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun AK Parti’nin CHP’ye yönelik operasyonlarının taşeronu ve Kemal Bey’in saflarında yer alanların bu operasyonun destekçisi ilan edilmesiyle ilerleyen süreçte Genel Merkez lehine teşkilatlardan saf değiştirecek olanlara da gözdağı verilmesini amaçlamaktadır.

Dolayısıyla Özel’in paralel liderliğinde Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde baskı kurulması ve Kılıçdaroğlu’nun arınma siyasetinin teşkilatlardaki ve toplumdaki olumlu karşılığının engellenmesi hedeflenmektedir.

"CHP'DE YOLSUZLUKLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI"

CHP’de arınma sürecine dayanan gayrı ahlaki ve yolsuzluk dosyalarının gün yüzüne çıkmasıyla teşkilatlarda kendisine yönelik desteğin azalması tehlikesine karşı kendisinden olmayan herkesi peşinen iktidar işbirlikçisi ve hain olarak damgalamak ise Özel’in sorunlu siyaset anlayışının bir yansımasıdır."

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