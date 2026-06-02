Devlet Bahçeli: CHP'de kutuplaşma derinleşiyor

Kurban Bayramı tatili sona erdi, Meclis mesaisine başladı.

Bu kapsamda da bugün, TBMM'de partilerin grup toplantıları yapılıyor.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve ekibi görevden alınırken, Kemal Kılıçdaroğlu da geri döndü.

Bahçeli ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada CHP içerisindeki kutuplaşmanın gittikçe derinleştiğini söyledi.

Bahçeli, şöyle devam etti;

"YAŞANANLAR CHP'NİN KURUMSAL KİMLİĞİNE YAKIŞMIYOR"

Sayın milletvekilleri aynı zaman diliminde, ülkemiz siyasi tansiyonun nüksettiği bir süreçten geçmektedir.

Manevi iklimle, Cumhuriyet Halk Partisi açısından kucaklaşmak yerine, kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüşmüştür.

Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyededir.

Beklentimiz hukuki mücadele yerine fiziki mücadele ile toplumsal huzuru bozacak tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır.

"BÖLÜNMÜŞ BİR CHP"

Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Yargıtay, CHP için kararını bir an önce vermeli. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir.

Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden oyun oynamanın tehlikelerinden bahsetmiştim. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya hatta meşrulaştırılmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır.

Unutulmamalıdır ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve Terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.

"CHP ARINMALIDIR"

(Belediyelere yolsuzluk operasyonu) Yolsuzlukla anılanların yaptıkları korunmamalı. CHP her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, arınmalı ve durulmalıdır. Türkiye bir hukuk devletidir."

"ANLAMLI GÜNLERDEN GEÇTİK"

“Son grup toplantımızdan sonra milletçe anlamlı ve önemli günler geçti. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği mübarek Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzuru ve şükrü içinde olduk.



Ülkücü şehitlerimizi rahmetle ve minnetle andık. İstanbul'un Fethi'nin 573. yıldönümünü kutladık. Bir kez daha milletçe nice bayramlara sağlık, mutluluk diliyor, rahmet ve minnetle yad ediyorum.”

"İSLAM DÜNYASI AYAĞI KALKMALI"

“Değerli misafirler çok defa dile getirdiğimiz gibi küresel sistem, hukukun ve normların aşıldığı, uluslararası örgütlerin ve ittifak blokların hiç olmadığı kadar öngörülemez, hiç olmadığı kadar alerjik bir iklime savrulmaktadır.



Küresel sistemin öngörülemez gidişatın coğrafyamızdaki izdüşümü ise siyonist yayılmacılığın heba ve hevesleridir.



Coğrafyamız ifrit ve marjinal o ideolojik sapkınlıklarla yürütülen İsrail'in parçalara bölerek siyonistliği hayata geçirmesiyle karşı karşıyadır.



İslam ülkeleri arasında kuvvetli birlik temin edilemedi. Bu yalın gerçeği görmek için daha ne kadar acı çekilecektir.



Bir kez daha İslam dünyasının ayağa kalkabilmesi için Kudüs Paktı teklifimiz ciddiyetle ele alınmalı. İslam dünyası ayağa kalkmalı, İsrail'e haddini bildirmelidir. Filistin özgürleşmelidir.”

"BM CAN ÇEKİŞİYOR"

“BM can çekişmektedir. AB ve NATO gibi kurumlar kan kaybetmektedir. Dünyada yeni bir denge arayışı başlamışken İslam coğrafyasının bir ve bütün olarak çıkması elzemdir. Türkiye buna hazırdır.



ABD fena halde bocalamakta, Trump'ın konuşmalarından savaşı kesin bir şekilde kaybettiği anlaşılmaktadır. Zira boş tehditler savururken, zaaflarını ortaya koymaktadır. Ne tuhaftır ki siyasi hedefleri Netanyahu'nun belirlediği bir savaşı ABD askerlerinin sürdürmesi ve kazanmasını beklemesi akla ve mantığa aykırıdır.



ABD unsurlarının üst düzey komutanları buna karşı çıkmaktadır. Ancak Trump itiraz edeni görevden almaktadır. ABD askerleri savaş motivasyonunu yitirmektedir.



ABD'nin inandırıcılığı ve müttefiklerinin ona olan saygıları ve bağlılıkları da her geçen gün zayıflamaktadır.



İsrail ise ateşkese rağmen bir yandan Lübnan'a saldırırken, diğer yandan Batı Şeria'da terör estirmektedir. Adına yerleşimciler denen işgalcilere gidin sivil Filistinlileri evlerinden atın demiştir.”