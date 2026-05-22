Devlet Bahçeli: Yargı kararlarını tanımıyoruz gibi çıkışlar gereksizdir

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararının ardından CNN Türk'te Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı Gece Görüşü programına konuştu.

"FERAGAT VE SORUMLULUK BİLİNCİYLE HAREKET EDİLMELİ"

CHP’nin geleceğini gözeten bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini belirten Bahçeli, "Bize göre meseleyi soğukkanlılıkla, hukuka uygun hareket etmekle, feragat ve sorumluluk bilinciyle değerlendirmek, CHP'nin tarihi ve kurumsal kimliğini geleceğe taşıma iradesiyle hareket etmek en sağlıklı yol olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Bu noktada, 'Yargı kararını tanımıyoruz' gibi çıkışlar boşunadır ve de gereksizdir. Direnmek yerine Türk siyasi hayatının asırlık çınarı olan CHP'nin kurumsal kimliğini korumak herkes için esas olmalıdır. " değerlendirmesinde bulunurken mevcut süreçte gerilimin artırılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bu aşamada tek yol uzlaşmak ve tahriklerden kaçınmaktır. Bunun için öncelikle tarafların sağduyu ile CHP ortak paydasında buluşmak, parçalanmamak, ufalanmamak ve savrulmamak iradesi ile hareket etmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

