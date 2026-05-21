Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ekibine talimat: Sert açıklamalardan kaçının

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine polis eşliğinde gitmeye sıcak bakmadığı ve bu yönde oluşabilecek görüntülerin yeni tartışmaları beraberinde getirebileceğini değerlendirdiği iddia edildi.

"GERİLİM GÖRÜNTÜSÜ OLUŞMASIN"

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde 'gerilim görüntüsü' oluşmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı'na gelişi sırasında yaşanan tartışmalı görüntüleri örnek gösterdiği ve benzer bir tablonun tekrar yaşanmasını istemediğini ifade ettiği aktarıldı.

"SERT AÇIKLAMALARDAN KAÇININ"

Kılıçdaroğlu'nun ayrıca kendisine yakın isimlere, "Sert açıklamalardan kaçının" talimatı verdiği öne sürüldü.

Parti içinde mahkeme kararının ardından yükselen tansiyonun zamanla düşmesini bekleyen Kılıçdaroğlu ekibinin süreci mümkün olduğunca çatışmadan uzak bir şekilde yönetmeyi hedeflediği belirtildi.

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen telefonu açmayacak iddiası

Genel Merkez'de Kılıçdaroğlu'nun resmini parçaladılar