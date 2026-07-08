Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi dış basında büyük yankı uyandırdı

Dünyanın gözü Ankara'da...

NATO Liderler Zirvesi, dün Ankara'da başladı.

Zirve kapsamında 32 üye ülkenin liderleri Başkente geldi.

Zirvenin ilk gününde müttefik ülkeler ile savunma şirketleri arasında alanında 50 milyar dolarlık anlaşmalar imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı karşılaması, liderlerin hazırlıklara hayran kalması tüm dünyada geniş yankı buldu.

İSRAİL VE YUNAN BASININDA PANİK MANŞETLERİ

Ancak yaşananlardan İsrail ve Yunanistan hiç memnun kalmadı.

Birçok Yunan ve İsrail haber sitesi, Türkiye'nin zirve sürecinde elde ettiği başarılar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın CAATSA yaptırımları ve F-35 konularındaki yeni gelişmeler üzerine Yunan ve İsrail basınına panik manşetleri attırdı.

ANKARA, NATO'NUN EN DEĞERLİ ÜYELERİNDEN BİRİNE DÖNÜŞTÜ

İşte yabancı basında öne çıkan bazı haberler:

Ynet haber sitesi, Avrupa'nın askeri olarak bir krizde bulunması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiklerin askeri savunma harcamalarını artırma yönündeki baskısının, Ankara'yı NATO'nun en değerli üyelerinden birine dönüştürdüğünü belirtti.

TÜRKİYE KÜRESEL BİR GÜÇ HALİNE GELDİ

Maariv gazetesi, Türkiye'nin son 20 yılda askeri güç, savunma sanayii, Mavi Vatan doktrini, esnek diplomasi ve yumuşak güç unsurlarını bir araya getirerek küresel ölçekte etkili bir bölgesel güç haline geldiğini yazdı.

VAZGEÇİLMEZ ÜYE

İsrail basınından Haaretz gazetesi, Türkiye'nin İsrail'in bölgesel konumundaki gerileme sonucu oluşan boşluğu doldurduğunu belirtti. Türkiye'nin son dönemde savunma sanayiindeki ilerlemesi sayesinde NATO için vazgeçilmez bir ülke haline geldiği vurgulandı.

NETANYAHU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ŞİKAYET ETTİ

ABD basınından Axios'un haberine göre ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi ABD Başkanı Trump'ı arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı şikayet etti ve Türkiye'ye F-35 ile jet motoru satılmamasını istediği ortaya çıktı.

DENGELER DEĞİŞECEK

Yunan basınından Kathimerini, "Zorlu ve Kritik Bir NATO Zirvesi" adlı haberiyle Donald Trump'ın Türkiye'ye vermek istediği F-35'lerin Yunanistan için tüm askeri alanda büyük bir tehdit oluşturduğunu, CAATSA yaptırımlarının kalkmasının ise Orta Doğu ve Avrupa'da dengeleri değiştireceğini vurguladı.

YUNANİSTAN İÇİN MALİ KRİZ

Greek Reporter haber sitesi ise NATO ülkelerinin savunma harcamaları taahhütleri ve Yunanistan'ın bu kriterleri karşılama durumunun olmadığını, imzalanan yeni sözleşmelerin Yunanistan için mali açıdan problem yaratabileceğine dair bir haber yayımladı.

SAVUNMA HARCAMALARI

New York Times ise NATO Zirvesi'nden Donald Trump'ın çok memnun kalarak Türkiye'ye yönelik bakış açısının daha da iyi bir hale geldiğini, Trump'ın hâlâ Avrupalı müttefiklere karşı bazı rahatsızlıklarının olduğunu ancak zirve sayesinde bir nebze olsa da iyileştiğini belirtti. Ayrıca haberde Trump'ın katılımının savunma harcamaları yönünde olumlu bir etkisi olduğu ifade edildi.

KAZANAN TÜRKİYE

ABD merkezli Politico ise zirveye ilişkin haberinde NATO Zirvesi'nin sürpriz ve net kazananının ev sahibi Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu aktararak, Türkiye'nin savunma sanayii şovu ve Trump ile ilişkilerle sahne ışıklarını çaldığını vurguluyor.

The Washington Post ise, NATO Zirvesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir müttefik olarak gördüğünü, F-35 savaş uçaklarının satışı konusunda yeni adımlar atılmasının ikili ilişkiler açısından önemli olduğuna dair bir haber yayımladı. Ayrıca haberde ABD'nin Avrupa'ya yönelik tutumunun askeri harcamaları üzerinde duruldu.

GÜÇLÜ MÜTTEFİK ARAYIŞI

CNN World ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırımlara rağmen neden F-35 satmak istediğinin üzerinde durdu. CNN'e göre Türkiye'nin son yıllardaki savunma sanayisi alanındaki gelişimi ve ABD'nin güçlü bir müttefik arayışı Donald Trump'ı Türkiye'ye yöneltti.