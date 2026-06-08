Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede bölgede bugün yaşanan gerginlik ve İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı.

İRAN'DAN İSRAİL'E KARŞILIK

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

İran ordusu, İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırılarının merkezi olan Ramat David Hava Üssü'nün balistik füzelerle hedef alındığını açıklamıştı.

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