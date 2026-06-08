Mücteba Hamaney: Siyonist rejimin sayılı günü kalmıştır
İran lideri Mücteba Hamaney, ülkesinin İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından, "Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır" paylaşımında bulundu.
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İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çaldı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde siyasi kademeye aktarılan verilere göre İran'ın İsrail'e doğru yaklaşık 10 balistik füze fırlattığı belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada İran'dan atılan tüm füzelerin önlendiği ileri sürüldü.
HAMANEY'DEN PAYLAŞIM
İran lideri Mücteba Hamaney'in sosyal medya hesabından İsrail'e yönelik mesaj paylaşıldı.
Mesajda, "Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır" ifadesine yer verildi.İran'dan İsrail'e füze saldırısı: Sirenler çaldı Trump’tan İran’a: Füzelerinizi fırlattınız artık masaya dönün
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi