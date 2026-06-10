Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya yanıt: Kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölgesel barış ve istikrar çalışmalarıyla arabulucu rolü üstlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı.

Ardından Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlarını sert bir dille kınadı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Netanyahu ve suç ortaklarının bu iddialarının, uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibaret olduğu vurgulandı.

"KAMUOYUNU YANILTMA ÇABASINDAN İBARETTİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlar, Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir.

Soykırım uzmanı Netanyahu'nun, gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez.

"TÜRKİYE OLARAK DOĞRULARI İFADE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye olarak, Netanyahu ve iş birlikçileriyle ilgili doğruları en açık dille ifade etmeye devam edeceğiz.

Hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."