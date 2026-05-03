Diyarbakır Valiliği’nden “silahlı saldırı” iddialarına yalanlama

Diyarbakır'da hastaneye yönelik silahlı saldırı iddialarına resmi makamlardan açıklama geldi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan “hastanede silahlı saldırı” iddialarının emniyet birimlerince detaylı şekilde incelendiği belirtildi. Yapılan incelemelerde ateşli silah kullanımına dair herhangi bir iz ya da bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

"KAMU MALINA ZARAR VERME"

Açıklamada, söz konusu algının, yakını vefat eden bir kişinin yaşadığı üzüntü nedeniyle hastane içerisinde bir kapıya zarar vermesinden kaynaklanmış olabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Olayla ilgili olarak “kamu malına zarar verme” kapsamında gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtilirken, silahlı saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.