İSKİ duyurdu: Beykoz'daki su kesintisi sona erdi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, hava ve basınç dengesizlikleri nedeniyle Beykoz'da yaşanan su kesintisinin sona erdiğini bildirdi.

İSKİ’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İdaremiz ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, Beykoz ilçesinde yaşanan hava ve basınç dengesizliği kaynaklı geçici su kesintisi tamamen sona ermiş olup, ilçe genelindeki tüm mahallelerimize su temini yeniden sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

İBB'DEN SÜREÇLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmede ise kesintinin arka planına ilişkin teknik detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, Elmalı Terfi İstasyonu ile Elmalı Arıtma Deposu’nda yürütülen bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kavacık bölgesini besleyen ana isale hattının geçici olarak devre dışı bırakıldığı belirtildi. Bu süreçte su temininin, Çavuşbaşı Su Deposu üzerinden alternatif hatla sağlandığı ifade edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından manevra odasında meydana gelen teknik arızalar nedeniyle 29 Nisan saat 12.00 ile 30 Nisan saat 05.00 arasında zorunlu su kesintisi uygulandığı aktarıldı. Arızaların giderilmesinin ardından sisteme yeniden su verilmesi sırasında ise içme suyu hattında 200 milimetre çaplı boru arızası oluştuğu kaydedildi.

Bu arızanın da 2 Mayıs günü 12.00-16.00 saatleri arasında yapılan ek kesintiyle giderildiği belirtilirken, hattın yeniden devreye alınması sonrasında oluşan hava ve basınç dengesizliklerinin özellikle İncirköy, Soğuksu ve Gümüşsuyu mahallelerinin üst kesimlerinde geçici su kesintilerine yol açtığı ifade edildi.

Yetkililer, sistemin yeniden tam kapasiteyle çalışması için sürecin titizlikle takip edildiğini ve ekiplerin sahada kesintisiz şekilde görev yaptığını vurguladı.