İstanbul Boğazı’nda arıza yapan yük gemisi kurtarıldı: Gemi trafiği yeniden açıldı
İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında makine arızası yaşayan Panama bayraklı kuru yük gemisi, ekiplerin müdahalesiyle güvenli bölgeye çekildi. Olayın ardından geçici olarak durdurulan gemi trafiği yeniden normale döndü.
Mısır’dan Rusya’ya seyir halinde olan "Zaltron" isimli Panama bayraklı 185 metrelik kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Kuruçeşme önlerinde makine arızası yapmıştı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-3, Kurtarma-5 ve Kurtarma-9 isimli römorkörler olay yerine sevk edilmişti.
BOĞAZ TRAFİĞE AÇILDI
Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda gemi kurtarılmıştı.
Gemi ekiplerin çalışması sonucu güvenle Ahırkapı Demir Sahası’na emniyetle demirletildi.
Gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı da kuzey-güney yönlü olarak açıldı.
