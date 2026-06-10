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Diyarbakır’da 5’inci kattan düşen genç hayatını kaybetti

Kayapınar ilçesinde 5’inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 15 yaşındaki genç, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA İHA
Diyarbakır’da 5’inci kattan düşen genç hayatını kaybetti
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Diyarbakır'da feci kaza...

Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda, önceki gün 5’inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 15 yaşındaki Ömer Ateş, ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ateş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ateş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ateş’in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından defnedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)