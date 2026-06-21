Diyarbakır'da feci kaza: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Hamzalı köyü yakınlarında feci bir kaza meydana geldi.

F.Ç. (40) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ANNE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Nurşen Çiftçi’nin (38) hayatını kaybettiği belirlendi.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Nurşen Çiftçi'nin cansız bedeni, morga kaldırılırken, yaralılar, Yağız Efe Çiftçi (3) A.T.Ç. (10), Y.M.Ç. (13) ve F.Ç. (40) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Batman ve Sason ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılardan Yağız Efe Çiftçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.