Diyarbakır'da kayıp kişinin cansız bedeni Batman Çayı'nda bulundu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Çevriksu Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Y., 3 Temmuz günü saat 11.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Yakınlarının durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

BİSİKLETİ VE BALIK AVLAMA MALZEMELERİ BULUNMUŞTU

Arama çalışmaları kapsamında Batman Çayı çevresinde inceleme yapan ekipler, Abdullah Y.'ye ait olduğu değerlendirilen bisikleti dere kenarında buldu.

Bölgede ayrıca balık ağı ile beyaz bir torba içerisinde balıkların bulunması üzerine çalışmalar Batman Çayı ve çevresinde yoğunlaştırıldı.

GENİŞ KATILIMLI ARAMA ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLDÜ

Olay yerine sevk edilen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi öncülüğünde AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma, Batman Belediyesi İtfaiyesi, Kayapınar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, ANDA ve Türk Kızılay personelinin katılımıyla hem su altında hem de kıyı şeridinde kapsamlı arama gerçekleştirildi.

Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucunda kayıp şahsın cansız bedenine Batman Çayı'nda ulaşıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Abdullah Y.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna gönderildi.

Yetkililer, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi amacıyla adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.