Sahne kıyafetleri eleştiriliyordu! Şarkıcı Tan'dan açıklama geldi

Pop müziğin sevilen isimlerinden ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın 20 gün içinde düzenlenen üç konseri toplamda 120 binin üzerinde kişi tarafından izlendi.

Şarkıları ve sahnedeki enerjisiyle adından söz ettiren Tan Taşçı'nın son sahnesindeki kostümü de sosyal medyada gündeme geldi.

Sıklıkla benzer tarzı farklı renklerle sahnesine taşıyan Tan Taşçı, "Peşmergeye benziyor" eleştirileri sonrası sessizliğini bozdu.

Her zaman bu konuda açıklama yapmaktan kaçınan ünlü şarkıcı sonunda patladı:

"İTİBAR SUİKASTI"

"Son dönemde bazı çevrelerin başarımızdan açıkça rahatsız olduğu ortada. Eleştiri başka, sistematik biçimde itibar suikastı yürütmeye çalışmak bambaşka… Şarkımız yayımlandığında organize spam saldırıları yapanlar, asılsız algı çalışmaları ve karalama haberleriyle yıllardır herkesin bildiği duruşumuzu tartışmaya açmaya, bizi olmadığımız biri gibi göstermeye çalışanlar, turne döneminde yolumuza taş koymaya çalışanlar; aslında kapalı kapılar ardında, organize bir itibar suikastı yürütmektedir.

"AYAKTA ALKIŞLANIYORUZ"

Ne karakterimizi ne de yıllar içinde emekle inşa ettiğimiz duruşumuzu bu yöntemlerle gölgeleyebilirsiniz. Bugüne kadar verdiğimiz en güçlü cevap; ürettiğimiz müzik, elde ettiğimiz başarılar ve salonları dolduran, bizi ayakta alkışlayan insanlar oldu. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. En güzel cevap yine başarıyla, yine alkışlarla verilecek. Hepsi bu kadar."