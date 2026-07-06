NATO ülkelerinin askeri güç endeksleri sıralandı

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Ankara'da tarihi zirve...

32 üye ülke 7-8 Temmuz'da başkentte buluşuyor.

İttifakın dönüm noktası olması beklenen zirvede önemli kararlara imza atılması bekleniyor.

Zirveye dair önemli tartışma konularından biri ise üye ülkelerin savunma harcamaları.

ASKERİ AÇIDAN EN GÜÇLÜ ÜLKELER

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin yeterli derecede harcama yapmadığını söylerken bu ülkelere olan desteğini çekebileceğini ifade ediyor.

Zirveye bir gün kala tartışmalar iyice alevlenirken üye ülkelerin askeri güçleri yeniden gündeme geldi.

TÜRKİYE EN GÜÇLÜ DÖRDÜNCÜ ORDUYA SAHİP

Global Firepower'ın 2026 askeri güç endeksine göre NATO'nun en güçlü ordusu ABD oldu.

ABD'yi Fransa ve İngiltere takip ederken, Türkiye ittifakın en güçlü dördüncü ordusu olarak listede yer aldı.

Endekste daha düşük "PwrIndx" puanı daha güçlü askeri kapasiteyi ifade ediyor.

1 MİLYONDAN FAZLA PERSONEL BULUNUYOR

Türkiye; İtalya, Almanya, İspanya ve Polonya gibi birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut envanterinde yaklaşık 481 bin aktif personel, 380 bin yedek personel ve 150 bin paramiliter personel bulunuyor.

KARA, HAVA VE DENİZDE BÜYÜK GÜÇ

Kara kuvvetlerinde 2 bin 284 tank, hava kuvvetlerinde bin 101 hava aracı, deniz kuvvetlerinde ise 192 deniz platformu görev yapıyor.

Deniz envanterinde 14 denizaltı da yer alıyor.

AVRUPA'NIN EN FAZLA TANKA SAHİP ÜLKESİ

Global Firepower verilerine göre Türkiye, tank sayısı bakımından Avrupa'nın en büyük filosuna sahip ülke konumunda bulunuyor.

NATO GÜÇ SIRALAMASI 2026

1- ABD - PwrIndx: 0.0741

2- Fransa - 0.1798

3- İngiltere - 0.1881

4- Türkiye - 0.1975

5- İtalya - 0.2211

6- Almanya - 0.2463

7- İspanya - 0.3247

8- Polonya - 0.3891

9- İsveç - 0.4834

10- Kanada - 0.5269

11- Yunanistan - 0.5484

12- Hollanda - 0.6142

13- Portekiz - 0.6659

14- Norveç - 0.6679

15- Danimarka - 0.8198

16- Finlandiya - 0.8673

17- Romanya - 0.9558

18- Çekya - 1.0313

19- Macaristan - 1.0429

20- Belçika - 1.2201

21- Bulgaristan - 1.2522

22- Slovakya - 1.3911

23- Hırvatistan - 1.5432

24- Arnavutluk - 1.7258

25- Litvanya - 1.8949

26- Slovenya - 1.9404

27- Letonya - 2.2316

28- Estonya - 2.3201

29- Lüksemburg - 2.4429

30- Kuzey Makedonya - 2.4956

31- Karadağ - 2.9782

32- İzlanda - 3.4013