NATO ülkelerinin askeri güç endeksleri sıralandı
NATO zirvesine bir gün kala üye ülkelerin askeri güçleri yeniden gündeme geldi. ABD askeri güç endeksi olarak birinci sırada yer alırken hemen arkasında Türkiye, Fransa ve İngiltere geliyor.
Ankara'da tarihi zirve...
32 üye ülke 7-8 Temmuz'da başkentte buluşuyor.
İttifakın dönüm noktası olması beklenen zirvede önemli kararlara imza atılması bekleniyor.
Zirveye dair önemli tartışma konularından biri ise üye ülkelerin savunma harcamaları.
ASKERİ AÇIDAN EN GÜÇLÜ ÜLKELER
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin yeterli derecede harcama yapmadığını söylerken bu ülkelere olan desteğini çekebileceğini ifade ediyor.
Zirveye bir gün kala tartışmalar iyice alevlenirken üye ülkelerin askeri güçleri yeniden gündeme geldi.
TÜRKİYE EN GÜÇLÜ DÖRDÜNCÜ ORDUYA SAHİP
Global Firepower'ın 2026 askeri güç endeksine göre NATO'nun en güçlü ordusu ABD oldu.
ABD'yi Fransa ve İngiltere takip ederken, Türkiye ittifakın en güçlü dördüncü ordusu olarak listede yer aldı.
Endekste daha düşük "PwrIndx" puanı daha güçlü askeri kapasiteyi ifade ediyor.
1 MİLYONDAN FAZLA PERSONEL BULUNUYOR
Türkiye; İtalya, Almanya, İspanya ve Polonya gibi birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut envanterinde yaklaşık 481 bin aktif personel, 380 bin yedek personel ve 150 bin paramiliter personel bulunuyor.
KARA, HAVA VE DENİZDE BÜYÜK GÜÇ
Kara kuvvetlerinde 2 bin 284 tank, hava kuvvetlerinde bin 101 hava aracı, deniz kuvvetlerinde ise 192 deniz platformu görev yapıyor.
Deniz envanterinde 14 denizaltı da yer alıyor.
AVRUPA'NIN EN FAZLA TANKA SAHİP ÜLKESİ
Global Firepower verilerine göre Türkiye, tank sayısı bakımından Avrupa'nın en büyük filosuna sahip ülke konumunda bulunuyor.
NATO GÜÇ SIRALAMASI 2026
1- ABD - PwrIndx: 0.0741
2- Fransa - 0.1798
3- İngiltere - 0.1881
4- Türkiye - 0.1975
5- İtalya - 0.2211
6- Almanya - 0.2463
7- İspanya - 0.3247
8- Polonya - 0.3891
9- İsveç - 0.4834
10- Kanada - 0.5269
11- Yunanistan - 0.5484
12- Hollanda - 0.6142
13- Portekiz - 0.6659
14- Norveç - 0.6679
15- Danimarka - 0.8198
16- Finlandiya - 0.8673
17- Romanya - 0.9558
18- Çekya - 1.0313
19- Macaristan - 1.0429
20- Belçika - 1.2201
21- Bulgaristan - 1.2522
22- Slovakya - 1.3911
23- Hırvatistan - 1.5432
24- Arnavutluk - 1.7258
25- Litvanya - 1.8949
26- Slovenya - 1.9404
27- Letonya - 2.2316
28- Estonya - 2.3201
29- Lüksemburg - 2.4429
30- Kuzey Makedonya - 2.4956
31- Karadağ - 2.9782
32- İzlanda - 3.4013