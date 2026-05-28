Diyarbakır’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesi Hacı Reşit Mahallesi mevkisinde seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç, savrularak takla attı ve refüjde yan şekilde durdu.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, araçta bulunan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar, ambulanslarla Kocaköy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan 4 kişinin tedavi altına alındığı öğrenilirken, yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.