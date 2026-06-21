Diyarbakır'da markete patlayıcı madde atıldı: 2'si çocuk 4 kişi hakkında dava açıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde markete 16 yaşındaki İ.Y. tarafından patlayıcı madde atıldı.

Saldırı sırasında markette bulunan iş yeri sahibi S.D. yara almadan kurtulurken, şüpheli kaçtı.

Patlama nedeniyle markette hasar oluştu.

Olay, güvenlik kamerasına da yansıdı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde; yüzü kapalı şüphelinin kapısını açtığı marketten içeri patlayıcı madde atıp kaçtığı, bir süre sonra patlamanın meydana geldiği ve yangın çıktığı, iş yerinin yanından geçen bir kadının da patlama sırasında kırılan camlardan etkilenip, hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Ayrıca çevredekilerin marketin içine girip, bidonla su dökerek yangını söndürmeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekiplerin yaptığı incelemesinin ardından İ.Y. ve M.K. ile olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen İ.Y.'nin ağabeyi Mehmet Yağınlı ve yardım ettiği öne sürülen İ.D., gözaltına alındı.

Adreslerinde yapılan aramalarda 2 maske, şarjör ve 25 fişek ele geçirdi.

Şüphelilerden İ.Y. ile ağabeyi Mehmet Yağınlı tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İŞ YERİ SAHİBİ: HASARIM 2 MİLYON TL CİVARINDA

İş yeri sahibi S.D. verdiği ifadede, kamerayı izlediğinde patlayıcı atan şüphelinin husumetlisi olan Mehmet Yağınlı'nın kardeşi İ.Y. olduğunu söyledi.

S.D., şunları söyledi:

"Olay günü iş yerinde tezgah arkasında oturduğum esnada yere düşen metal bir ses duydum.

El bombası olduğunu görünce eğildim ve çok şiddetli patlama oldu. Mehmet Yağınlı ile husumetimiz vardı.

Oğlum bu şahıslarla husumet yaşadığından dolayı el bombası ile kendisini öldürmeye çalıştıklarını önceden biliyorum.

İş yerinde tahmini hasarım 2 milyon TL civarındadır. Olay nedeniyle davacı ve şikayetçiyim."

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Patlayıcı içeri atıp kaçan ve tutuklu olarak yargılanan İ.Y. de savcılıktaki ifadesinde, müştekiyi ağabeyi ile yaşanan olaydan tanıdığını, ayrıca ağabeyinin işlettiği klima dükkanı ile müştekinin marketinin birbirine yakın olduğunu, olay tarihinden önceki zamanlarda müştekinin oğlunun kendi iş yerlerini kurşunladığını, bu nedenle aralarında husumet bulunduğunu söyledi.

İ.Y., olay günü kuş oteli olarak bilinen yerde asma tavan işinde olduğunu, iş yerinde çalıştıktan sonra müştekinin iş yerine el bombası atıldığını sosyal medya hesabından öğrendiğini, tutanak içeriklerini kabul etmediğini, maske ile fişeklerin bulunduğu katın başka biri tarafından kiralandığını bildiğini, fişekler ile maskenin kendisine ait olmadığını, olay öncesinde kimse ile görüşmediğini, olayla alakasının olmadığını ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade etti.

"MÜŞTEKİYİ TANIMIYORUM"

Olayın azmettiricisi olduğu belirtilen ve tutuklu yargılanan ağabey Mehmet Yağınlı ise ifadesinde, şu sözleri kullandı:

"Müşteki S.D.’yi tanımıyorum. İş yerinde gerçekleşen olayla ilgim ve bilgim yoktur. İş yeri sahibinin suçlamalarını kabul etmiyorum.

Şüpheli İ.D. ile olay günü karşılaşıp, yanımdaki M.K. ile beraber onun bağ evine gitme sebebim satılık evleri görmektir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

2 İDDİANAME DÜZENLENDİ

Şüpheliler hakkında Diyarbakır Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi ve 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 2 iddianame düzenlendi. 4 kişi hakkında 'mala zarar verme', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme', 'bomba kullanmak suretiyle silahla öldürmeye teşebbüs', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından 18 ile 33 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.