Diyarbakır'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı ağılda 15 kuzu telef oldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi'nde Mustafa Gezer'e ait ağıla gece saatlerinde giren sahipsiz köpekler, sürüde bulunan kuzulara saldırdı. Saldırı sırasında çok sayıda hayvan zarar gördü.

Sabah ağıla gelen besici, kuzularını yerde hareketsiz halde buldu.

15 KUZU TELEF OLDU

Yapılan incelemede köpeklerin saldırısı sonucu 15 kuzunun öldüğü belirlendi.

Yaşanan olay nedeniyle önemli ölçüde maddi zarar gördüğünü belirten besici, emek vererek yetiştirdiği hayvanlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.

KUZUYU GÖTÜRDÜĞÜ ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Olayın ardından dikkat çeken görüntüler de ortaya çıktı.

Bir sahipsiz köpeğin ağıldan aldığı kuzuyu götürdüğü anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde köpeğin kuzuyla birlikte bölgeden uzaklaştığı görüldü.

BESİCİDEN ŞİKÂYET

Hayvanlarının telef olmasının ardından besici Mustafa Gezer, sahipsiz köpeklerle ilgili belediyeye şikâyette bulundu.

Yaşadığı mağduriyetin giderilmesini isteyen Gezer, benzer olayların tekrar yaşanmaması için bölgede gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

ÖNLEM TALEBİ

Mahalle sakinleri de sahipsiz köpeklerin zaman zaman yerleşim alanları ve hayvan barınaklarının çevresinde görüldüğünü belirterek, hem üreticilerin ekonomik kayıp yaşamaması hem de benzer saldırıların önüne geçilebilmesi için ilgili kurumların gerekli tedbirleri almasını istedi.