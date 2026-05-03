Diyarbakır’da şampiyonluk kutlamaları: 11 yaralı, 10 gözaltı

Amedspor, Süper Lig'in yeni ekibi...

Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında sabaha kadar kutlamalar sürdü.

Diyarbakır Valiliği, kent genelinde kutlamalara ilişkin açıklama yaptı

Valilikten yapılan açıklamada, 02-03 Mayıs tarihlerinde Diyarbakır genelinde gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamaları sırasında bazı olumsuz olaylar meydana geldiği belirtildi.

Kutlamalar esnasında ateşli silah kullanımı, kesici aletle yaralama ve havai fişek kaynaklı kazalar ve yaralanmaların olduğu açıklandı.

8 YETİŞKİN 3 ÇOCUK YARALANDI

Kutlamalarda 8’i yetişkin, 3’ü çocuk olmak üzere toplam 11 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sağlık kuruluşlarında sürdüğü ve genel durumlarının iyi olduğu bildirildi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olaylara ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli nitelikte silah ve suç unsurları ele geçirilirken olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Konuya ilişkin adli ve idari işlemlerin sürdüğü bildirildi.

VATANDAŞLARA SAĞDUYU ÇAĞRISI

Yetkililer, kutlamaların can güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yapılmasının önemine dikkat çekerek vatandaşlara sağduyu ve dikkat çağrısında bulundu.