Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralanırken hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde korkutan kaza...
Emircan Eşlik yönetimindeki otomobil, Fatsa istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Ahmet Çelik idaresindeki otomobille çarpıştı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada Ahmet Çelik ile araçtaki Ramazan Metehan Çelik ve Sultan Uygun hafif yaralandı.
İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
DURUMLARI İYİ
Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)