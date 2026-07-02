Yalan söyleyenler kendini böyle ele veriyor! İşte en sık kurulan 10 cümle

Günlük hayatımızda insanlara güvenmek temel bir ihtiyaçtır, ancak bazıları gerçeği kendi çıkarları doğrultusunda manipüle etmeyi bir alışkanlık haline getirmiştir.

Yalan söyleyenler, çatışmadan kaçınmak yerine imajlarını korumak veya başkalarını kontrol etmek için yalan söylemeyi seçerler.

Uzmanlar, bu kişilerin kendilerini ifade ederken kullandıkları tekrarlayan dil kalıplarına dikkat etmemiz gerektiğini vurguluyor.

Yalancıların En Sık Kullandığı 10 İfade

"Böyle bir şeyi kim icat edebilir?": Bu ifade, yalan söyleyen kişinin hikayesini daha inandırıcı kılmak ve üzerindeki şüpheyi dağıtmak için kullandığı bir savunma yöntemidir.

"Beni tanıyorsun": Zor sorular karşısında duygusal tepkiler vererek muhatabı suçlu hissettirme ve dikkat dağıtma amacı taşır.

"Bunu hiç söylemedim": Kafa karışıklığı yaratarak karşı tarafın güvenini zayıflatmayı hedefler.

"O kadar da ciddi değil": Kişi, davranışlarını önemsizleştirerek sorumluluktan kaçmaya ve sorgulanmayı engellemeye çalışır.

"Bunu demek istemedim": Yakalandıklarında kendilerini haklı çıkarmak için başvurdukları bir tür manipülasyon şeklidir.

"Gerçekten oldu": Hikayelerini dramatize ederek karşı tarafa güven vermeye çalışırlar.

"Bana teşekkür etmesi gereken sensin": Birçok patolojik yalancı, kurban zihniyetine bürünerek ilgi çekmeye ve önemli hissetmeye çalışır.

"Söylemek istediğim buydu": Hikayelerinde tutarsızlıklar ortaya çıktığında, durumu kurtarmak için sıkça kullandıkları bir cümledir.

"Evet, neyse": Suçüstü yakalandıklarında takındıkları aşırı sakin ve omuz silken mesafeli tavırların bir parçasıdır.

"Beni hangi hakkıyla sorguluyorsun?": Kendilerini savunmak yerine karşı tarafı suçlayarak durumu lehine çevirmeye çalışırlar.