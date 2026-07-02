AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan Rusya-Avrupa arasında krizi devam ediyor.

Rusya'nın son haftalarda Kiev'e düzenlediği saldırıya Avrupa'dan çok sayıda ülke tepki gösterdi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

MOSKOVA ÜZERİNDE DAHA FAZLA BASKI OLUŞTURULMALI

Sadece kınamanın Kiev'e yönelik saldırıları durduramayacağına işaret eden Kaja Kallas, Ukrayna'ya askeri desteğin ve Moskova üzerindeki baskının artırılması gerektiğini belirtti.

90 MİLYAR DOLAR DESTEK KREDİSİ

Kallas, AB'nin bu hafta Kiev'in savunmasını güçlendirmek amacıyla oluşturulan 90 milyar euroluk destek kredisi kapsamında 6 milyar euroluk ödeme yaptığını anımsattı.

"DAHA FAZLA KURULUŞA YAPTIRIM UYGULANMASINI TEKLİF EDECEĞİM"

"Bugün, saldırılara karşılık olarak Rusya'nın askeri-sanayi kompleksini destekleyen daha fazla kuruluşa yaptırım uygulanmasını teklif edeceğim." ifadesini kullanan Kaja Kallas, Rusya'ya yönelik yaptırımların sivillere yönelik saldırılar sürdüğü sürece artırılması gerektiğini bildirdi.

"RUSYA KAZANAMAYACAĞINI ANLAYANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Kallas, "Rusya kazanamayacağını anlayana kadar bunun maliyetini artırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.