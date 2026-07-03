Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası
Yol verme nedeniyle çıkan tartışmada moto kurye, kaskıyla şehir içi yolcu minibüsüne saldırdı. Minibüsün ön ve yan camlarına kaskıyla defalarca vuran moto kuryenin saldırısını çevredekiler görüntülendi.
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Yol verme nedeniyle çıkan kavgalar bitmiyor.
Bu kavgalara her geçen gün yenisi ekleniyor.
Bu kez kavga Diyarbakır'da çıktı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Mezopotamya Bulvarı’nda, yolcu minibüsünün şoförü ile moto kurye arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
TARTIŞMA BÜYÜDÜ
Tartışmanın büyümesi üzerine moto kurye, kaskıyla içerisinde yolcuların da bulunduğu minibüsün ön ve yan camlarına defalarca vurdu.
ÇEVRDİKLER MÜDAHALE ETTİ
Minibüs şoförü araçtan inmezken, çevredekilerin müdahalesiyle olay sona erdi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)