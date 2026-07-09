Doğan Alemdar: Beşiktaş’tan teklif gelince çok heyecanlandım

Beşiktaş, Başakşehir'in 23 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Doğan Alemdar’ın nihai transferi hususunda Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmış ve Doğan Alemdar ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Doğan Alemdar’a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

"TEKLİF GELİNCE ÇOK HEYECANLANDIM"

Beşiktaş'ın yeni transferi Doğan Alemdar, kulübün resmi YouTube hesabına önemli açıklamalarda bulundu.

Alemdar, "Beşiktaş’tan teklif gelince çok heyecanlandım. Bir an kendimi o statta ve taraftarın önünde hayal ettiğim zaman birkaç saat doğal olarak kendime gelemedim. Çünkü her gencin hayali burada olmak. Benim yerimde olmak isteyen binlerce insan var. Elimden geldiğince bu formanın hakkını vermeye hazırım." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLA OKUL TAKIMINDA BAŞLADIM"

Doğan Alemdar, "Futbola okul takımında başladım. Kayserispor altyapısında yer aldım. 15 yaşımda ilk profesyonel sözleşmemi imzaladım. 18 yaşımda ilk Süper Lig maçına çıktım. 19 yaşımda Rennes kulübüne transfer oldum. Milli takımda talihsiz bir sakatlık geçirdim. Rennes kulübünde devam ettim ve sonrasında Başakşehir’e geldim. Hedeflerim hayallerim var. Benim hedeflerim hayallerimden büyük. 23 yaşımdayım, iki kez A Milli takımda oynadım. Beşiktaş formasıyla başarılar elde etmek istiyorum. İnşallah Beşiktaş’ta taraftarlarımızla birlikte şampiyonluklar, kupalar dolu yıllarımız olur." dedi.

"HİKAYENİN SONUNUN ÇOK GÜZEL OLACAĞINA İNANIYORUM"

Milli kaleci, "Kayserispor’da erken yaşta görev aldım ve kaptanlık yaptım. Avrupa ve milli takım tecrübesi edindim. Yeri gelecek ağabey olacağım, yeri gelecek kardeş olacağım. Arkadaşlarıma yardımcı olacağım. Taraftarlarımızı mutlu şekilde evlerine uğurlamak istiyorum. Bu hikayenin sonunun çok güzel olacağına inanıyorum." sözlerini sarf etti.

"TARAFTARLARIMIZIN BEKLENTİSİNİ KARŞILAMAK ZORUNDAYIZ"

Alemdar, "Taraftarlarımızın beklentisini karşılamak zorundayız. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Taraftarlarımız elimizden geleni yaptığımızı gördüğünde mutlu olacaktır." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÇALIŞARAK BURALARA GELDİM"

Doğan Alemdar, "Çok çalışarak buralara geldim. Öğrenmeye devam edeceğim. Hayat felsefem bu. Hedeflerim var. Bu forma altında sabırsız ve çok heyecanlıyım. Çok güzel olacak her şey." dedi.

"İNANILMAZ BİR STAT DEMİŞTİM"

Milli kaleci, "Covid-19 döneminde Tüpraş Stadyumu’nda oynamıştım. İnanılmaz bir stat demiştim. Başakşehir döneminde oynayamadım ama taraftar inanılmazdı, büyülenmiştim. Kayserispor döneminde Kayseri’de Beşiktaş’a karşı oynamıştım, penaltı kurtarmıştım." sözlerini sarf etti.

"ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Doğan Almedar, "Çok çalışacağız. Sahada mücadele edeceğim. Taraftarlarımızın şüphesi olmasın. Taraftarlarımızın maçlardan mutlu ayrılmaları için çabalayacağız. Beşiktaş kariyerimin güzel geçeceğine inanıyorum." açıklamasını yaptı.

GEÇEN SEZON 3 MAÇA ÇIKTI

Doğan Alemdar, Başakşehir formasıyla geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda 3 maçta görev aldı.