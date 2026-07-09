Art arda selektör yapanlar yandı: İşte cezası

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Türkiye’de trafikte selektör genellikle öndeki araçtan yol istemek amacıyla kullanılıyor.

Kurallara göre bu uyarının tek seferle sınırlı olması gerekiyor.

Buna rağmen sürücünün tepki vermemesi halinde, art arda selektör yapan sürücüleri görmek de mümkün.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, trafikte selektör kullanımına ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı.

Yüksek mahkeme, takip mesafesini azaltarak öndeki araca sürekli selektör yapılmasını “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçu kapsamında değerlendirdi.

1 YILA KADAR HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Verilen karar doğrultusunda, trafikte ısrarcı şekilde selektör yaparak diğer sürücüleri rahatsız eden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 123’üncü maddesi kapsamında işlem yapılabilecek.

Bu kapsamda sürücüler, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecek.