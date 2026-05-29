Domenico Tedesco geri dönecek mi? Menajerlik şirketinden açıklama geldi

Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Domenico Tedesco için Rusya açıklaması gündeme geldi.

Tedesco'nun menajerlik ajansı CAA Base, İtalyan teknik adamın daha önce görev yaptığı Rusya'ya geri dönebileceğini duyurdu.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

CAA Base'den yapılan açıklamada, "Domenico Tedesco'nun Rusya Ligi'ne dönüşü şu anda acil ve gündemde olan bir konu değil. Tedesco şu anda toparlanma sürecinde ancak bu, bir noktada yeniden bir şeyler olabileceği ihtimalini ortadan kaldırmıyor. Neler olacağını göreceğiz." denildi.

2 YIL ÇALIŞTI

Tedesco, Rusya'da daha önce 2019-2021 yılları arasında Spartak Moskova'da görev almıştı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 45 maçta takımın başında sahaya çıkan 40 yaşındaki Tedesco, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Tedesco, sarı-lacivertlilerin başında Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

BOLOGNA İDDİASI

Öte yandan Domenico Tedesco için İtalya'dan Bologna iddiası gündeme geldi.

Di Marzio'nun haberine göre, Tedesco, Bologna'nın yeni teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

Tedesco için daha önce de Eintracht Frankfurt iddiası gündeme gelmişti.